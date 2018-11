Italië staat open voor aanpassen begroting

maandag 26 november 2018 , 10:28

ROME (ANP) - Italië gaat zijn door Brussel afgekeurde overheidsbegroting mogelijk toch herzien. Er is maandagavond topoverleg tussen premier Giuseppe Conte, vicepremiers Luigi Di Maio en Matteo Salvini en minister van Financiën Giovanni Tria. Di Maio heeft al laten weten dat hij best akkoord zou kunnen gaan met een lager begrotingstekort.

Het is nog niet duidelijk wat voor aanpassingen in de begrotingsdoelstellingen voor volgend jaar de Italianen precies overwegen. Salvini bleef tegenover persbureau AdnKronos nog vaag: ,,Het kan 2,2 procent zijn of 2,6 procent''. Dat laatste percentage is juist hoger dan de door Brussel gewraakte 2,4 procent waar Rome tot nu toe vanuit ging.

Italië had onlangs een begroting ingeleverd die niet voldoet aan de Europese normen voor gezonde overheidsfinanciën. De regering van het land wilde het begrotingstekort tot 2,4 procent op laten lopen om enkele verkiezingsbeloftes uit te kunnen voeren. De Europese Commissie keurde de conceptbegroting af, een unieke maatregel. Italië toonde zich vervolgens niet bereid tot aanpassingen, wat het land op sancties kan komen te staan.

Na het nieuws op maandagmorgen waren Italiaanse staatsobligaties in trek. De rente op tweejarig staatspapier zakte naar het laagste niveau in twee maanden. De Italiaanse beurs zat juist zo'n 3 procent in de lift en de koers van de euro ging omhoog. Ook op de andere beurzen in Europa was het sentiment positief.

