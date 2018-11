Rutte over brexitdeal: er is geen plan B

zondag 25 november 2018 , 14:29

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - Er is geen ,,plan-B'' voor als het Britse parlement tegen de brexitovereenkomst stemt die in Brussel door de EU-leiders is bezegeld. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van de speciale brexittop. ,,We hebben er vertrouwen in dat de deal door het Britse parlement komt. We hebben vertrouwen in premier Theresa May.''

De brexitdeal moet zowel door het Europees als het Britse parlement worden goedgekeurd. In het Britse Lagerhuis lijkt daar geen meerderheid voor te zijn.

,,Als ik in het Britse parlement zou zitten, zou ik ja stemmen'', aldus de premier. De overeenstemming over de scheiding en de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is ,,het verdedigen waard en kan niet verbeterd worden.'' Rutte zei dat de deal unaniem gesteund wordt door de EU-leiders.

Er ligt in Nederland wel een wet klaar die de regering ,,ruime bevoegdheden'' geeft om noodmaatregelen te treffen in geval het mis gaat en de Britten 'chaotisch' de EU verlaten. In Brussel gaan de voorbereidingen van een 'no-deal'-scenario volgens ingewijden door.

Terug naar boven