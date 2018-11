Zwitsers stemmen nationalistisch voorstel weg

zondag 25 november 2018 , 13:58

ZÜRICH (ANP) - Een populistisch gekleurd voorstel om vast te leggen dat het Zwitserse recht boven internationale afspraken of verdragen staat, is zondag in grote meerderheid verworpen. Het in een referendum voorgelegde plan van de conservatieve nationalistische SVP (Zwitserse Volkspartij) is volgens Zwitserse media door circa twee derde van de kiezers weggevaagd.

Zwitsers stemmen al meer dan tweehonderd jaar in referenda en schuwen doorgaans radicale voorstellen. Toch waagde de grootste partij van het land, de SVP, de kiezers te vragen of de wetten van hun land onder alle omstandigheden boven verdragen staan. De SVP noemde het ,,Zwitsers recht in plaats van buitenlandse rechters'' of het zelfbeschikkingsinitiatief. Als het was aangenomen was het een belangrijke aantasting van het internationaal recht en volkenrecht geweest.

Aanleiding vormde ooit de uitspraak in 2012 van het Zwitsers hooggerechtshof dat dit hof zich aan het oordeel van het Europese Hof van de Mensenrechten moet houden. De Zwitsers konden ook stemmen over de vraag of de staat boeren moet steunen die de horens van hun koeien laten groeien en of de sociale dienst privé detectives mag inzetten bij vermoedens van misbruik.

