May gaat ‘best mogelijk deal' verdedigen

zondag 25 november 2018 , 13:49

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De Britse premier Theresa May zal het brexitakkoord de komende weken ,,met heel haar hart’’ verdedigen, in het Britse parlement en daarbuiten. ,,Vandaag markeert het begin van dat cruciale nationale debat.'' Net als veel EU-leiders sprak zij in Brussel van ,,de best mogelijke deal’’.

Het parlement zal nog voor kerstmis stemmen over het scheidingsverdrag en de verklaring over de toekomstige relatie met de EU. ,,Een van de belangrijkste stemmingen ooit. Het is in het nationaal belang om erachter te staan'', sprak May. ,,Deze deal zet ons op koers voor de toekomst . Onze beste dagen liggen voor ons.’’

Het akkoord betekent volgens May ,,controle over onze eigen grenzen, ons geld en onze eigen wetten’’. Een einde aan de vrije beweging van personen voor altijd, aan de grote jaarlijkse bedragen voor Brussel en aan de zeggenschap van het Europees Hof van Justitie, stelde May in het vooruitzicht. ,,Dat is wat de bevolking wil en dat is wat wij leveren.’’

De deal is goed voor boeren en vissers krijgen grotere quota, vervolgde de premier. ,,Het VK zal weer een onafhankelijke kuststaat zijn. We zullen nieuwe handelsdeals met landen in de hele wereld kunnen sluiten.'' De integriteit van het VK blijft intact: er komt geen harde grens in Ierland en de status van Gibraltar gaat niet veranderen, besloot de premier.

Of zij aftreedt als het parlement tegen het akkoord stemt wilde May niet zeggen. Een tweede referendum is volgens haar geen optie.

