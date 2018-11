EU-leiders stemmen in met brexitakkoord

zondag 25 november 2018 , 10:37

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen hebben hun zegen gegeven aan het brexitakkoord. Op een top in Brussel stemden zij zondag in met het lijvige scheidingsverdrag én een politieke verklaring over de relatie na het Britse vertrek.

De scheidingsakte regelt onder meer de rechten van burgers aan beide kanten van het Kanaal en de afrekening. Van de Britten wordt verwacht dat ze een dikke 40 miljard euro betalen om hun lidmaatschapsverplichtingen na te komen. Het akkoord zorgt er ook voor dat er geen harde grens komt tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland.

De Britten verlaten de EU op 30 maart. Daarna kunnen de onderhandelingen over de toekomstige relatie beginnen. Die moet als het aan beide partijen ligt zo nauw mogelijk worden. Maar over bijvoorbeeld visserijrechten moeten nog harde noten worden gekraakt.

Het akkoord voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2020, waarin de EU-wetgeving blijft gelden voor de Britten en zij ook financieel blijven bijdragen. Die transitieperiode kan tot twee jaar worden verlengd.

Het akkoord moet nog groen licht krijgen van het Europese en het Britse parlement.

