Rutte verwacht groen licht brexitdeal

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte zal in Brussel op de speciale brexittop instemmen met het 'scheidingsverdrag' en de politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en verwacht dat alle leiders dat doen. Hij zei dat voor het begin van de top waar de brexitdeal zondag naar verwachting op het hoogste politieke niveau wordt bezegeld.

,,Het verlies van het Verenigd Koninkrijk is echt slecht nieuws. Iedereen is slechter af'', aldus Rutte. ,,Het wordt nooit zo mooi als het was.'' Maar gegeven de context, dat de Britten uit de EU vertrekken, ligt er volgens hem een ,,acceptabel, gebalanceerd pakket. Het beperkt de schade. Ook voor de Britten.''

,,We moeten de toekomstige relatie nog helemaal uitonderhandelen, maar daar liggen de contouren vandaag voor klaar'', blikte de premier vooruit.

