Gibraltar-probleem brexittop lijkt opgelost

zaterdag 24 november 2018 , 14:55

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - Het probleem rond Gibraltar dat nog roet in het eten kon gooien bij de brexittop van zondag lijkt opgelost. EU-president Donald Tusk heeft telefonisch gesproken met de Spaanse premier Pedro Sánchez, waarna Tusks woordvoerder liet weten dat de top daardoor ,,dichterbij’’ is gekomen.

Sánchez zei afgelopen week alleen in te stemmen met het akkoord over de brexit als schriftelijk is vastgelegd dat Madrid wordt betrokken bij besluiten die van invloed zijn op Gibraltar, het Britse schiereiland bij de zuidelijke kust van Spanje. De afgelopen dagen is koortsachtig gewerkt aan een oplossing.

De EU-regeringsleiders komen zondag in Brussel bijeen om groen licht te geven voor het brexitakkoord, bestaande uit de 'scheidingsakte' en een politieke verklaring over de toekomstige relatie. De kans dat dat zonder problemen gaat gebeuren is nu een stuk groter.

