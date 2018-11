Nederlands loon voor Hongaarse truckers

vrijdag 23 november 2018 , 13:52

AMSTERDAM (ANP) - Hongaarse chauffeurs die voor een Nederlands transportbedrijf rijden, zouden betaald moeten worden volgens Nederlandse maatstaven. Dat kan worden opgemaakt uit een uitspraak van de Hoge Raad die was aangespannen door de chauffeurs en vakbond FNV.

De truckers en de bond vochten bij de hoogste rechter met succes een eerdere beslissing in hun nadeel van het gerechtshof Den Bosch aan. De chauffeurs zijn in dienst van transportbedrijf Van den Bosch Hongarije. Daardoor dragen ze premies en belastingen af in Hongarije. Volgens FNV rijden de chauffeurs echter vrijwel al hun ritten in en vanuit Nederland. De zaak is terugverwezen naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De Hoge Raad heeft het Europese Hof van Justitie verder gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over welke regels gelden voor buitenlandse chauffeurs die tijdelijk op het grondgebied van een lidstaat werken.

