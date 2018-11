Beperkte interesse voor Europees wifiproject

vrijdag 23 november 2018 , 13:42

BRUSSEL (ANP) - Vanuit Nederland zijn vooralsnog 67 aanvragen ingediend om aanspraak te maken op Europese subsidies voor gratis wifi op publieke plekken. In totaal hebben 13.198 gemeenten in de EU zich aangemeld voor een bijdrage. Italië toonde met 3202 aanvragen de meeste belangstelling, gevolgd door Spanje, Duitsland en Frankrijk.

Voor het zogenoemde WiFi4EU-project heeft de Europese Commissie tot 2020 120 miljoen euro in kas. Voor de eerste fase is 42 miljoen beschikbaar. In december wordt bekendgemaakt welke 2800 gemeenten in Europa 15.000 euro krijgen om gratis draadloos internet te organiseren in bijvoorbeeld bibliotheken, musea, ziekenhuizen, parken of pleinen. Voorwaarde is wel dat het systeem minstens drie jaar in de lucht blijft.

De komende twee jaar volgen nog drie aanvraagronden.

