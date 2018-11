Europees akkoord over hulp bij stroomcrisis

vrijdag 23 november 2018 , 13:25

BRUSSEL (ANP) - Het risico dat Europeanen zonder elektriciteit komen te zitten bij een stroomcrisis door extreem weer, cyberaanvallen of brandstoftekorten wordt een stuk kleiner. De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over wetgeving waarin wordt vastgelegd dat landen elkaar te hulp moeten schieten. Vorig jaar werden al soortgelijke 'solidariteitsafspraken' gemaakt over gas.

Door gebrek aan grensoverschrijdende samenwerking en het verschil in nationale regels kan de elektriciteitsvoorziening nu in gevaar komen. Daarom worden lidstaten verplicht regionale crisisplannen op te stellen. Zij moeten bij een tekort direct de buurlanden en de Europese Commissie informeren zodat een oplossing kan worden gevonden.

Voordat steun wordt verleend moeten de partijen wel een redelijke vergoeding afspreken. De Europese Commissie gaat hier richtlijnen over opstellen.

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd. Na inwerkingtreding hebben EU-landen 2,5 jaar om de wetgeving door te voeren.

Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland tekenden vorig jaar zomer al een intentieovereenkomst om beter voorbereid te zijn op noodsituaties.

