Steun containerbedrijven Antwerpen toegestaan

vrijdag 23 november 2018 , 11:51

Bron: © Hans Nielen

BRUSSEL (ANP) - Lagere tarieven voor twee uitbaters van containerterminals in de Antwerpse haven hebben groen licht gekregen van de Europese Commissie. Die oordeelt dat geen sprake was van onrechtmatige staatssteun.

Het Havenbedrijf van Antwerpen had in 2004 de exploitanten PSA Antwerp en Antwerp Gateway concessies verleend voor containeroverslag in het destijds nieuwe Deurgangdock. De afspraken met een looptijd van 42 jaar waren vergelijkbaar met andere deals, aldus Brussel.

De twee bedrijven moesten jaarlijks een minimumaantal containers overslaan, maar die doelstelling werd in de periode 2009-2012 niet gehaald. Daarvoor moesten ze een vergoeding betalen aan het havenbedrijf, maar dat stelde zich soepel op waardoor de vergoeding 80 procent lager uitviel.

Na een klacht van een concurrent stelde de Europese Commissie een onderzoek in. Die oordeelt nu dat de korting met het oog op de economische crisis te verdedigen is, mede omdat ook de overslagverplichtingen voor andere containerterminalbedrijven waren verlaagd. Verder speelt mee dat de twee bedrijven in een opstartfase verkeerden. De steun is daarom onder marktvoorwaarden verlopen, concludeert Brussel.

Terug naar boven