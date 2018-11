Bedrijven: Nederland raakt controle over eigen economie kwijt

vrijdag 23 november 2018 , 8:16

Bron: Europees parlement

AMSTELVEEN (ANP) - Wie een autoritje zoekt, kijkt op Uber. Wie een kamer wil vinden om te overnachten, zoekt via Airbnb. Wie honger heeft, kijkt op Deliveroo. En wie spullen wil kopen of verkopen, kan naar Amazon. Zulke platforms zijn de kern van de nieuwe economie, maar die is vrijwel helemaal in buitenlandse handen. De Verenigde Staten en China domineren. De platforms bepalen hun eigen regels, en daardoor dreigt Nederland de controle over de eigen economie kwijt te raken. Daarvoor waarschuwt een groep bedrijven, die zich heeft verenigd in het zogeheten Dutch Transformation Forum. In het forum zitten bedrijven als ING, KPMG, NN en IBM.

De platforms hebben zelf geen fysieke producten. Ze bezitten geen taxi's, bereiden geen maaltijden en runnen geen hotels, maar brengen mensen die dit wel doen in contact met mensen die ernaar op zoek zijn. Ze zijn tussenpersonen en bezitten veel informatie over consumenten. Zulke data zijn goud waard.

Van alle bedrijven die meer dan 1 miljard dollar waard zijn, is bijna de helft gevestigd in de Verenigde Staten. Nog eens 35 procent komt uit Azië, en dan met name uit China. Slechts 12 procent van zulke bedrijven is in de Europese Unie gevestigd. En gekeken naar de waarde hebben de Verenigde Staten meer dan 70 procent van de markt in handen. China volgt met 25 procent. De gehele Europese Unie is goed voor niet meer dan 2 procent van de wereldwijde waarde. ,,Europa heeft dus niet alleen aanzienlijk minder platformen, ook de waarde ervan is zeer beperkt”, concludeert het forum.

Nederland heeft moeite om met zulke reuzen te concurreren, zegt het forum. ,,Prominente Nederlandse ondernemingen worden al verkocht of overgenomen voordat zij tot volledige wasdom zijn gekomen'', verklaart Rob Fijneman van KPMG. Daarom wil het forum dat het gemakkelijker wordt om een eigen bedrijf te beginnen. Ook zou er meer financiering moeten komen, zodat de beginnende bedrijven kunnen doorgroeien. Verder wil het forum dat er meer regels en beter toezicht voor zulke platforms komen. De regels kunnen niet alleen consumenten beschermen, maar ook de mensen die voor de bedrijven werken.

