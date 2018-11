Premier Spanje blijft tegen brexitakkoord

donderdag 22 november 2018 , 23:13

BREXIT

MADRID (ANP) - Spanje dreigt nog steeds de brexitdeal te blokkeren als de EU zich in de kwestie Gibraltar niet in klare taal achter Madrid schaart. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft donderdag na een telefoongesprek met zijn Britse collega Theresa May laten weten dat de bestaande ontwerpteksten voor de brexit onaanvaardbaar zijn.

Hij had eerder EU-Commissievoorzitter Juncker al gedreigd met een veto over de deal, omdat de Britse kroonkolonie Gibraltar in onderhandelingen in zijn ogen niet als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk mag worden beschouwd. Dit moet volgens Sánchez ook in de brexitakkoorden staan.

Maar de jongste wijzigingen in de zogeheten politieke verklaring zijn volgens hem geen verbetering, maar ,,op verzoek van May'' nu helemaal ,,duister en verraderlijk'' opgesteld, aldus Spaanse media. Spanje staat erop dat het zelf met Gibraltar of Londen zaken na de brexit regelt en daar is al met de Britten over onderhandeld.

Spanje verloor het schiereiland in 1704 door een aanval van een Nederlands-Britse vloot en stond het negen jaar later tandenknarsend bij verdrag aan Engeland af. Dat probeert Madrid al meer dan driehonderd jaar met diplomatie en pesterijen ongedaan te maken. Gibraltar stemde in 2016 massaal tegen de brexit.

