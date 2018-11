Belgische premier worstelt met migratiepact

donderdag 22 november 2018 , 22:27

BRUSSEL (ANP) - De Belgische premier Charles Michel heeft donderdag in het parlement beklemtoond dat het VN-migratiepact geen verdrag, maar enkel een resolutie is. Binnen zijn coalitieregering is er spanning ontstaan, omdat een deel van de regeringspartners niet wil dat hij het pact komende maand in Marrakesh gaat tekenen, en een deel vindt dat hij dat wel moet doen. Belgische media vrezen een regeringscrisis.

In het pact staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Het 34 pagina's tellende akkoord, dat voluit het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' heet, moet zorgen dat migratiestromen in betere banen komen.

Michel heeft eerder aangegeven dat hij zeker gaat, wat de Nieuwe-Vlaamse Alliantie (N-VA) afwijst. De premier wees er donderdag in de Kamer echter op dat er net als in andere Europese landen vragen zijn gerezen over het pact. Om spanning weg te nemen zei hij dat de regering nog niets definitief heeft besloten over het pact en dat het toch niet bindend is. Dat ontlokte bij een tegenstander de vraag waarom er dan getekend moet worden.

De Belgische regering bestaat sinds oktober 2014 uit vier partijen, waarvan er drie enthousiast voor de ondertekening van het pact zijn.

Terug naar boven