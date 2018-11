May blijft hopen op stem voor brexitdeal

donderdag 22 november 2018 , 21:46

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May denkt dat ze haar partijgenoten kan overtuigen dat de gezamenlijke politieke verklaring van de Britten en de EU over hun 'echtscheiding' en de lijvige ontwerp-'scheidingsakte' de best mogelijke deal voor de brexit verwoorden. Ze zou op een meerderheid in het parlement rekenen. May zei donderdag tegen de parlementariërs dat dit de brexit wordt, waar de Britten voor hebben gestemd (in 2016).

Maar uit haar eigen Conservatieve gelederen en uit de Noord-Ierse DUP, die met tien zetels May aan een regeringsmeerderheid helpt, klonken donderdag in het Lagerhuis afwijzende geluiden. Vooral de mogelijkheid dat Noord-Ierland onder bepaalde omstandigheden een andere relatie met de EU krijgt dan de rest van het koninkrijk, is voor de DUP en een reeks Conservatieven volstrekt onaanvaardbaar, zo lieten ze duidelijk weten.

