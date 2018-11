Rutte moet visserij in Britse wateren redden

donderdag 22 november 2018 , 18:20

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte moet er alles aan doen om de Nederlandse visserij in Britse wateren te redden. De Tweede Kamer spoort hem hiertoe aan, kort voor een extra Europese top over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Nederlandse vissers en collega's uit andere EU-landen kunnen door de brexit hun toegang tot de Britse visgronden verliezen, vooral bij een harde brexit als er niets is geregeld tussen EU en Britten. Een verontruste Tweede Kamer riep de premier op zijn uiterste best te doen dat toegang ,,onder elk scenario'' behouden blijft.

Voor de sector is een overeenkomst waardoor vissers in Britse wateren kunnen blijven vissen ,,van heel groot belang'', aldus coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen 50PLUS en SGP. ,,Anders verliezen sommige vissers meer dan de helft van hun viswateren. De toegang tot de Britse visgronden is voor Nederlandse vissers van levensbelang'', aldus Pieter Omtzigt (CDA).

Rutte beloofde te zoeken naar de ,,best mogelijke deal'' met de Britten over visserij. ,,Een belangrijk punt. Daar gaan we keihard voor knokken'', zei hij. Volgens hem staat Nederland daarin niet alleen, en willen ook andere EU-lidstaten met een vissersvloot dat.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) benadrukte wel dat in de ,,ingewikkelde situatie'' van een harde brexit de kans op een apart akkoord over viswateren vrijwel uitgesloten is. De oproep kan geen verplichting betekenen om specifiek de visgronden te redden, aldus Blok. ,,Dat is niet reëel''.

