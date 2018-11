Mubarak verliest zaak over EU-bezittingen

donderdag 22 november 2018 , 15:24

LUXEMBURG (ANP) - De EU hoeft haar sancties tegen de Egyptische oud-president Hosni Mubarak niet op te heffen. De bezittingen in de EU van het vroegere staatshoofd, zijn vrouw, twee zoons en hun vrouwen, kunnen bevroren blijven, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een zaak die de familie Mubarak tegen de EU had aangespannen.

Volgens het Hof had de EU voldoende juridische grond voor haar beslissing om de middelen van de familie op haar grondgebied ontoegankelijk te maken.

De EU-sancties werden in maart 2011 ingesteld nadat Mubarak na heftige volksopstanden was afgetreden na een heerschappij van bijna dertig jaar. Tegen hem werden rechtszaken ingesteld op verdenking van verduistering van overheidsgeld en corruptie. Het EU-beleid was ook gericht op ondersteuning van een vreedzame overgang naar een democratische regering. De sancties werden vorig jaar nog verlengd.

Mubarak en zijn zoons zouden volgens Egyptische media naar schatting 570 miljoen euro aan vastgoed en geld in het buitenland hebben, onder meer in Groot-Brittannië en Cyprus.

