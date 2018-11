Donald Tusk: akkoord Londen en Brussel over toekomst

donderdag 22 november 2018 , 11:35

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Londen en Brussel hebben een principeakkoord bereikt over de politieke verklaring waarin is vastgelegd hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruit moet zien na de brexit. Dat meldt EU-president Donald Tusk op Twitter.

,,Ik heb zojuist naar de 27 hoofdsteden een concept gestuurd van de politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. De voorzitter van de Europese Commissie heeft me geïnformeerd dat die is overeengekomen op het niveau van de onderhandelaars en in principe op politiek niveau, behoudens de goedkeuring van de EU-leiders'', aldus de boodschap van Tusk.

