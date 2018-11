Denemarken stopt wapenverkoop aan Saudi-Arabië

donderdag 22 november 2018 , 8:33

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken heeft besloten voorlopig geen wapens en militair materieel meer te verkopen aan Saudi-Arabië. Reden daarvoor is de Saudische betrokkenheid bij de oorlog in Jemen en de moord op de journalist Jamal Khashoggi.

De beslissing is volgens de Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen genomen na discussies met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het Europees Parlement riep in een resolutie vorige maand al op tot een Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië in verband met de zaak-Khashoggi.

Niet alle landen doen mee aan het embargo. Frankrijk, Spanje, Wallonië en het Verenigd Koninkrijk blijven wapens leveren. Duitsland is het belangrijkste Europese land dat besloot leveranties aan Saudi-Arabië te staken.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat namens Nederland in de VN-Veiligheidsraad pleiten voor een wapenembargo. Hij doet dat na een oproep van bijna de hele Tweede Kamer.

