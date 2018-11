Nog geen brexitdeal May en Juncker

woensdag 21 november 2018 , 21:06

BREXIT

BRUSSEL (ANP/RTR) - Bij hun overleg over het brexitakkoord hebben de Britse premier Theresa May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie woensdag vooruitgang geboekt, maar er moet nog wel het nodige werk worden verzet voordat er een definitief plan ligt. Dat zeiden May en een EU-woordvoerder na afloop van het gesprek in Brussel.

May zei dat ze zaterdag terugkeert naar Brussel voor verder overleg. Ze zal dan ook opnieuw met Juncker spreken. May erkende dat er nog enkele onopgeloste problemen zijn, maar ze verwacht dat onderhandelaars ,,voldoende gestuurd'' worden om er uit te kunnen komen.

Het overleg tussen Juncker en May was bedoeld als voorbereiding op de speciale brexittop zondag. De EU-leiders hopen daar de scheidingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU af te timmeren en een politieke verklaring over de toekomstige relatie goed te keuren.

