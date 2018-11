WTO opent onderzoek naar staalheffingen VS

woensdag 21 november 2018 , 16:24

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - De Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaat onderzoeken of de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium wel volgens de regels zijn. Onder meer de Europese Unie en China hadden daarom gevraagd. Volgens de Verenigde Staten ondermijnt deze beslissing de legitimiteit van het internationale orgaan dat handelsgeschillen behandelt.

De Amerikaanse president Donald Trump voerde de heffingen eerder dit jaar in met een beroep op de nationale veiligheid. Daardoor waren de handelsbarrières uitgezonderd van de WTO-regels voor eerlijke handel. Volgens de EU en China zijn de heffingen uit puur economische motieven ingevoerd.

Trump heeft in het verleden meermaals gedreigd de WTO te verlaten. Als de organisatie na het onderzoek inderdaad oordeelt dat de Amerikanen tegen regels handelen, dan voegt Trump mogelijk de daad bij het woord. Als de VS in het gelijk worden gesteld, kan dit andere WTO-leden aanzetten soortgelijke heffingen in te voeren met een beroep op de nationale veiligheid.

