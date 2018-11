EU-lidstaten starten gezamenlijke opleiding voor personeel inlichtingendiensten

woensdag 21 november 2018 , 11:12

DEN HAAG (PDC) - Een groot aantal Europese lidstaten gaat een gezamelijke 'spionnenschool' oprichten. Dat werd afgelopen maandag bekendgemaakt tijdens een vergadering van Europese defensieministers en ministers van Buitenlandse Zaken. De zogenaamde "Joint EU Intelligence School" (JEIS) zal dienen als een trainings- en opleidingsinstituut voor personeel van Europese inlichtingendiensten.

Griekenland en Cyprus worden verantwoordelijk voor het project, waaraan ook de NAVO en nationale inlichtingendiensten zullen bijdragen. Malta, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben aangegeven niet te zullen deelnemen. De school maakt deel uit van de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO), een initiatief tussen een aantal EU-lidstaten om nauwer samen te werken op het gebied van veiligheids-en defensiebeleid.

Het doel is om het Europese defensiebeleid te versterken. Naar verluidt is het plan een reactie op recente uitspraken van Duitsland en Frankrijk over de Europese defensiesamenwerking. Naast de lancering van de Europese spionnenschool zijn er ook plannen om nieuwe hardware, zoals drones, te ontwikkelen, en om technologie meer in te gaan zetten op het gebied van elektronische oorlogsvoering.

Bron: EUobserver, The Guardian, Politico

