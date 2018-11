Polen buigt voor EU over rechterlijke macht

woensdag 21 november 2018 , 10:32

Bron: © European Union, 2016

WARSCHAU (ANP/RTR) - Na felle kritiek uit de EU lijkt Polen de omstreden hervorming van het Poolse hooggerechtshof toch maar op te geven. De regerende partij van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) zou de kwestie niet verder op de spits willen drijven.

Ze heeft woensdag een voorstel gepubliceerd dat de hervorming vrijwel teniet doet. Het past volgens de PiS de wetgeving aan om die in overeenstemming te brengen met een uitspraak van het Europese hof. Dat buigt zich over de hervormingen in de Poolse rechterlijke macht en had geëist dat met pensioen gestuurde opperrechters weer aan de slag gaan.

De opperrechters die als gevolg van de hervormingen met pensioen zijn, kunnen volgens het PiS-voorstel weer aan de slag. Het gaat om ongeveer een derde van de twintig opperrechters. Officieel blijven die magistraten weliswaar gepensioneerd, maar ze kunnen weer aan het werk.

