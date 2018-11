Buitenlandse investeringen onder EU-loep

dinsdag 20 november 2018 , 17:21

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU gaat buitenlandse directe investeringen in strategische sectoren onder de loep leggen. Door investeringen uit niet-EU-landen te screenen moet worden voorkomen dat bijvoorbeeld belangrijke havens of de energievoorziening in de EU worden bedreigd, en worden gevoelige data en technologieën beter beschermd. Dat zijn de lidstaten met het Europees Parlement overeen gekomen.

,,De laatste jaren zijn we te naïef geweest waardoor chipmakers, verkeersinfrastructuur of energiebedrijven in handen zijn gevallen van buitenlandse partijen'', zegt CDA-delegatieleider Esther de Lange. Ze spande zich met succes in om ook grote landbouwbedrijven en -gronden onder het controlemechanisme te krijgen. ,,Het is helaas zo dat landen als China of Saoedi-Arabië doorhebben dat een duurzame voedselvoorziening een van de grote strategische belangen van een land is.''

Verschillende lidstaten hadden Brussel gevraagd een controlemechanisme in te voeren vanwege de toename van Chinese investeringen in de EU. Die zouden de afgelopen tien jaar 300 miljard euro bedragen.

