Spanje dreigt brexitdeal te blokkeren

dinsdag 20 november 2018 , 16:47

Bron: European Commission

MADRID (ANP) - Spanje dreigt de brexitdeal te blokkeren als de EU zich in de kwestie Gibraltar niet achter Madrid schaart. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft dit telefonisch tegen Europees Commissievoorzitter Juncker gezegd. Spanje wil niet dat Gibraltar in onderhandelingen tussen Londen en Brussel als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd. Het land staat erop dat het zelf met Gibraltar of Londen tot een oplossing moet komen en daar is al met de Britten over onderhandeld.

De EU heeft Spanje in april vorig toegezegd dat het een veto kan uitspreken over een regeling waarmee zou worden vastgesteld wat de positie van de Britse kroonkolonie Gibraltar wordt, zodra de Britten de EU verlaten.

Spanje verloor het schiereiland in 1704 door een aanval van een Nederlands-Britse vloot en stond het negen jaar later tandenknarsend bij verdrag aan Engeland af. Dat probeert Madrid al meer dan driehonderd jaar met diplomatie ongedaan te maken.

