Mogherini: einde EU-missie Sophia dreigt

BRUSSEL (ANP) - De Europese missie tegen mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee dreigt binnenkort te worden beëindigd als de EU-landen geen overeenstemming bereiken over deze zogeheten operatie Sophia. Al enkele maanden steggelen de lidstaten over de Italiaanse eis dat de schepen opgepikte migranten niet alleen in Italië maar ook in andere landen afzetten.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini waarschuwde de EU-ministers van Defensie na afloop van een vergadering in Brussel dat ze snel een oplossing moeten vinden, zo nodig tijdelijk. ,,Anders is er straks geen Europese aanwezigheid meer op de Middellandse Zee. Dan worden er geen mensen meer opgepikt, is er geen toezicht op het VN-wapenembargo en worden er geen Libische kustwachten meer opgeleid.’’ Sinds het begin van de militaire operatie in 2015 hebben schepen van de missie zo’n 50.000 migranten opgepikt.

Volgens Mogherini zijn de lidstaten het ,,volledig eens’’ dat de missie moet doorgaan. Ze spoorde de ministers aan een oplossing te vinden om Italië te ontlasten. Het mandaat van de operatie loopt af op 31 december.

