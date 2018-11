Britse stresstest banken eerder vanwege stemming over brexit

dinsdag 20 november 2018 , 10:10

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Bank of England (BoE) gaat de publicatie van een belangrijk bankenonderzoek vervroegen. Daardoor kan het Britse parlement de studie straks nog meenemen bij de stemming over het onlangs bereikte principeakkoord over de brexit.

Het gaat om de jaarlijkse bankenstresstest, waarvan de resultaten eigenlijk pas op 5 december naar buiten zouden komen. De publicatiedatum wordt nu 28 november. Diezelfde dag verschijnt er ook een rapport over de financiële stabiliteit in Groot-Brittannië. De onderzoeken moeten onder meer duidelijk maken wat het zou betekenen als de Britten uit de Europese Unie vertrekken zonder goede afspraken, ook wel een 'no-deal'-brexit genoemd.

De Britse bank Barclays kwam onlangs nog als slechtste uit de bus in een grote stresstest van de Europese Bankautoriteit (EBA). De kapitaalbuffer van Barclays viel in het slechtste scenario terug tot minder dan 6,4 procent. De EBA simuleerde in zijn modellen onder meer een zware economische recessie en risico's gerelateerd aan de brexit. De BoE kwam na die studie opmerkelijk snel met een reactie. Volgens de centrale bank in Londen toonde de test juist aan dat de deelnemende Britse banken toch goed weerbaar zijn tegen marktstress.

