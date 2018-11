Britse regering belooft brexit-voorspellingen

maandag 19 november 2018 , 23:35

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering heeft toegezegd economische voorspellingen over de brexit te publiceren. Het gaat om een vergelijking van drie scenario's: een Brits vertrek uit de EU met het huidige principeakkoord over de brexit, het afblazen van de brexit en een Britse uittreding zonder deal met de EU.

In het Britse lagerhuis hadden meer dan zeventig parlementariërs gevraagd om die informatie, onder wie partijgenoten van de conservatieve premier Theresa May. Zij wilden een amendement indienen om zo te eisen dat de regering met de vergelijking op de proppen zou komen. Daarop beloofde een onderminister dat de informatie beschikbaar zal worden gesteld.

De voorstanders vinden dergelijke informatie cruciaal om goed te kunnen debatteren over de brexit. Het principeakkoord met de EU moet nog worden goedgekeurd en het is onduidelijk of een meerderheid van het Britse parlement het voorstel zal steunen. De regering belooft de vergelijking te publiceren voor de definitieve stemming over het akkoord.

