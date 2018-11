Minister Hoekstra niet overtuigd van nieuwe vorm eurozonebegroting

maandag 19 november 2018 , 19:56

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Franse en Duitse ministers van Financiën hebben Wopke Hoekstra niet kunnen overtuigen van hun nieuwe voorstel voor een eurozonebegroting. De bewindsman zei dit in Brussel nadat zij hun plannen hadden gepresenteerd aan de EU-ministers van Financiën in Brussel.

,,Ik zie niet hoe dit voorstel in het belang van de Nederlandse burger kan zijn. En voor zover ik kan waarnemen zijn meer landen niet overtuigd'', aldus Hoekstra.

Zijn Franse collega Bruno Le Maire ziet dat anders. ,,Er is een grote politieke doorbraak'', twitterde hij. ,,Een jaar geleden nog mochten we het woord eurozonebegroting niet eens uitspreken. Nu ligt er een concreet voorstel op tafel.’’

Parijs en Berlijn kregen eerder dit jaar geen brede steun voor hun zogeheten Meseberg-verklaring, met vergaande plannen voor de eurozone, en gingen daarom terug naar de tekentafel. Volgens bronnen in Brussel is Nederland het enige land dat zich nog verzet.

In het nieuwe voorstel is de aparte eurozonebegroting onderdeel van de meerjarenbegroting van alle EU-landen en gekoppeld aan economische hervormingen en innovatie. Over de omvang van het budget is niet gesproken. De voorstellen moeten nog verder worden uitgewerkt, aldus de initiatiefnemers.

Woensdag komt de voorzitter van de Eurogroep, Mario Centeno, naar Den Haag voor overleg. De CDA’er Hoekstra spreekt donderdag in Berlijn met zijn Duitse collega Olaf Scholz en daarna in Parijs met Le Maire.

De EU-ministers waren bijeen om de eurotop van regeringsleiders in december voor te bereiden. Dan moeten afspraken worden gemaakt over versterking van de eurozone.

Terug naar boven