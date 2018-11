Blok stuurt brexit-noodwet naar Kamer

maandag 19 november 2018 , 13:30

Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) stuurt maandag een wet naar de Tweede Kamer die de regering ,,ruime bevoegdheden'' geeft om noodmaatregelen te treffen in geval de Britten toch zonder scheidingsakkoord de EU verlaten. ,,Hoewel we streven naar een onderhandelde brexit moeten we rekening houden met het geval dat er geen overeenkomst komt.''

Bij een 'no-deal'-brexit, indien de Britten opstappen zonder akkoord over de wijze waarop en de toekomstige relatie, dreigt er chaos in de EU. Het kabinet wil daar zoveel mogelijk op voorbereid zijn.

De EU-ministers bereidden zich in Brussel voor op een speciale brexittop op zondag. De regeringsleiders timmeren daar het vorige week door de onderhandelaars bereikte scheidingsakkoord af. De 27 ministers gaven alvast hun steun aan dat onderhandelingsresultaat. ,,De eerste moeilijke stap is gezet. We hebben onze eenheid bewaard", zei de Oostenrijkse minister Gernot Blümel.

De Britten stappen per 30 maart 2019 uit de EU. Dan volgt een overgangsperiode tot 31 december 2020 waarin ze wel binnen de douane-unie en de interne markt blijven maar geen stem meer hebben bij wetgeving. De overgangsperiode kan eventueel verlengd worden. Volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is daar op zich geen bezwaar tegen als die periode maar beperkt blijft. Hij heeft uiterlijk eind 2022 voorgesteld maar daarover is nog geen besluit.

Ook moet er zondag een politieke verklaring worden aangenomen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Een brexitakkoord moet door het Europees Parlement en het Britse parlement worden goedgekeurd. Dat is volgens Blok nog geen gelopen race.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven