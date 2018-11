Minister Blok: brexitakkoord goed voor Nederland

zondag 18 november 2018 , 13:44

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Het conceptakkoord over de brexit dat momenteel op tafel ligt ,,ziet er voor Nederland goed uit’’. Dat vindt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Maar, zo benadrukt hij, er moet de komende jaren nog veel gebeuren.

,,Gegeven het feit dat die brexit er is, is dit voor Nederland een heel fatsoenlijk pakket’’, aldus Blok bij Buitenhof. ,,Wat nu voorligt is een akkoord over de uittreding. Tot en met 2020 blijven alle afspraken zoals ze zijn. En in hoofdlijnen sluiten we een akkoord voor de periode na 2020.’’

Blok benadrukte dat de komende jaren nog over allerlei onderwerpen moet worden onderhandeld. ,,Visserij, goederen, dienstverlening, hoe ga je daar allemaal mee om?’’

Lovende woorden had Blok voor de Britse premier Theresa May. Die wordt niet alleen onder vuur genomen door de oppositie, binnen haar eigen partij wordt er door voorstanders van een zogenoemde harde brexit aan haar stoelpoten gezaagd.

Voor het standpunt van die groep toonde Blok weinig begrip. ,,Dat is een ongezond standpunt dat er vanaf het begin in zat. Dat niks beter zou zijn dan een harde brexit, wat gewoon onzin is. Gelukkig zijn er ook veel redelijke geluiden in de Britse politiek.’’

