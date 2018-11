Nog geen vertrouwensmotie tegen May

zondag 18 november 2018 , 11:04

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Een motie van wantrouwen tegen de Britse premier Theresa May heeft nog niet genoeg leden van de Conservatieve partij achter zich gekregen om in stemming te worden gebracht. Dat liet de geplaagde premier zondag zelf weten.

Het conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg kondigde donderdag aan een motie van wantrouwen in te zullen dienen naar aanleiding van het voorlopige akkoord dat May sloot met de EU over de brexit. Als er nog eens 47 partijleden in het Lagerhuis dat doen, kan de motie in stemming worden gebracht. Als de motie word aangenomen, moet May als partijleider en premier vertrekken. Hoeveel conservatieve parlementsleden een motie hebben ingediend is niet bekend.

,,Voor zover ik weet zijn er nog niet genoeg brieven voor een vertrouwensstemming'', meldde May. Ze verklaarde dat een ,,verandering van leider'' de onderhandelingen over de brexit niet gemakkelijker zal maken en mogelijk vertraging kan opleveren.

