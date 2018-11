Britse regering heeft nieuwe brexit-minister

vrijdag 16 november 2018 , 18:14

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse premier Theresa May heeft een nieuwe minister van Brexitzaken benoemd. Het gaat om Stephen Barclay, voorheen onderminister van Volksgezondheid. Britse media berichten dat de 46-jarige politicus bekendstaat als zeer loyaal.

May heeft tot dusver al twee ministers van Brexitzaken versleten. De voorganger van Barclay, Dominic Raab, nam deze week ontslag uit protest tegen het principeakkoord met de EU. Hij was pas enkele maanden in functie: de eerste minister van Brexitzaken, David Davis, vertrok in juli. Hij was het oneens met de brexitstrategie van zijn politieke baas.

Het is niet de bedoeling dat Barclay met de EU gaat onderhandelen. De nieuwe minister moet zich volgens de woordvoerder van May bezighouden met de binnenlandse voorbereidingen op het Britse vertrek uit de Europese Unie. Ook is hij betrokken bij pogingen de deal door het parlement te krijgen. Het is nog onduidelijk of daar voldoende steun is.

May heeft inmiddels ook een vervanger voor de opgestapte minister Esther McVey (Arbeid en Pensioenen). Haar post wordt overgenomen door Amber Rudd, een voormalige minister van Binnenlandse Zaken.

De nieuwe benoemingen maken geen einde aan de politieke problemen van May. Boze partijgenoten in het parlement zagen openlijk aan haar stoelpoten. Zij proberen voldoende steun te verzamelen voor een stemming over haar positie als partijleider. Om zo'n stemming af te dwingen, moeten 48 conservatieve parlementariërs het vertrouwen in May opzeggen.

