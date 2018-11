Rutte schiet idee van Europees leger af

vrijdag 16 november 2018 , 15:40

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte voelt niets voor een Europees leger. Europa kan zich niet zelf verdedigen. Dat kan alleen met Amerikaanse hulp, waarschuwde hij.

Rutte noemde het recente voorstel van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron onverstandig. ,,Het idee gaat veel te ver. Frankrijk en Duitsland lopen daarmee echt voor de troepen uit'', zei hij.

Voor Nederland blijft het NAVO-bondgenootschap de hoeksteen. Dat bondgenootschap is alleen maar belangrijker geworden door de instabiliteit in de wereld, zei Rutte. ,,Het is een illusie te denken dat de Europese Unie nu alleen, zonder de NAVO, haar eigen veiligheid zou kunnen waarborgen.''

Defensieminister Ank Bijleveld had eerder in de Tweede Kamer het voorstel al naar de prullenmand verwezen. Nederland wil zelf over de inzet van zijn troepen gaan.

