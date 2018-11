'Vluchtende oud-premier VJR Macedonië kreeg Hongaarse hulp'

donderdag 15 november 2018 , 20:51

Bron: © PDC

TIRANA (ANP/DPA) - De voortvluchtige oud-premier van de VJR Macedonië heeft zich laten vervoeren in een wagen van de Hongaarse ambassade. Deze Nikola Gruevski stak zo vanuit Albanië de grens met Montenegro over, zegt de Albanese politie.

Gruevski is onlangs naar Hongarije gevlucht om te ontkomen aan een gevangenisstraf. Hij hoopt politiek asiel te krijgen in het land van zijn politieke bondgenoot, premier Viktor Orbán. Het is nog onduidelijk hoe de oud-premier vanuit de VJR Macedonië naar Albanië is gevlucht.

De politicus moet in eigen land nog een gevangenisstraf van twee jaar uitzitten. Hij had als premier een aanbesteding laten uitschrijven voor een gepantserde limousine die voor zijn persoonlijk gebruik was bedoeld. Hongarije heeft eerder ontkend Gruevski te hebben geholpen bij zijn vlucht.

