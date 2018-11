Minister Bijleveld: EU-leger Merkel gaat veel te ver

vrijdag 16 november 2018 , 8:25

Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (ANP) - Het pleidooi voor een Europees leger gaat het kabinet ,,veel te ver". Nederland zal zijn positie op dat vlak ,,aanscherpen", zei minister Ank Bijleveld (Defensie) in de Tweede Kamer. Deze week pleitte de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor een EU-leger in navolging van de Franse president Emmanuel Macron.

Frankrijk en Duitsland zijn volgens de minister heel ambitieus. ,,Ik neem er afstand van. We willen niet in dit soort type posities worden gerommeld." Nederland blijft verantwoordelijk voor het op missie sturen van zijn militairen, benadrukte de bewindsvrouw. ,,We gaan over onze eigen inzet."

Ze is wel voorstander van verdere Europese samenwerking op defensiegebied. ,,Dat zal de slagkracht van de NAVO versterken." Het bondgenootschap blijft voor Nederland de ,,hoeksteen". De Verenigde Staten blijven ,,een onmisbare bondgenoot" en in de trans-Atlantische band ,,moeten we blijven investeren".

De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de Europese Unie spreken volgende week in Brussel. Daar zal Nederland zijn aangescherpte positie over de gewenste toekomst duidelijk maken.

