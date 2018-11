Celstraffen voor Slowaakse ex-ministers

donderdag 15 november 2018 , 19:27

BRATISLAVA (ANP/DPA) - Voor het eerst zijn in Slowakije twee voormalige ministers veroordeeld tot meerjarige gevangenisstraffen wegens een miljoenenfraude. Het Hooggerechtshof in Bratislava bevestigde donderdag een vonnis van vorig jaar van een lagere rechtbank, waartegen de twee in beroep waren gegaan.

De voormalige minister van Bouw en Regionale Ontwikkeling, Marian Janusek, moet nu elf jaar de gevangenis in, zijn opvolger Igor Stefanov negen jaar. De twee politici hadden overheidsopdrachten voor te veel geld gegund aan bevriende bedrijven, aldus het vonnis.

Het schandaal dat al dateert van 2007 baarde in de media veel opzien. Het ministerie had opdrachten van in totaal 120 miljoen euro in een niet algemeen toegankelijke ruimte ter inzage gelegd. Zo waren alleen insiders op de hoogte van de aanbesteding.

De Europese Unie weigerde subsidies voor het project te betalen nadat het schandaal bekend was geworden. De EU werd daarom niet rechtstreeks geschaad. De Slowaakse Staat verloor echter meer dan 12 miljoen euro, die al was uitbetaald.

Terug naar boven