Persconferentie: Premier May blijft brexitdeal verdedigen

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May heeft op een persconferentie duidelijk gemaakt dat ze niet van plan is op te stappen. Ze zei te betreuren dat leden van haar kabinet zijn vertrokken uit protest tegen het principeakkoord over de brexit, maar zelf niet van standpunt te zijn veranderd. ,,Ik geloof heilig dat mijn koers de juiste is voor ons land en ons hele volk.''

May ligt vanwege de brexitdeal onder vuur vanuit de oppositie en haar eigen Conservatieve Partij. Meerdere ministers zijn opgestapt en kritische partijgenoten sturen aan op een vertrouwensstemming over haar positie. Daar moeten minstens 48 van de 315 conservatieve parlementariërs om vragen.

De premier lijkt echter niet van plan te zijn de handdoek in de ring te gooien. ,,Leiderschap draait om het nemen van de juiste beslissingen, niet de makkelijke'', zei de conservatieve leider. ,,Ga ik door tot het einde? Ja.''

May stelde dat sinds het referendum in 2016 veel kritiek is geuit op de onderhandelingsstrategie van de regering, zonder dat iemand met een haalbaar alternatief is gekomen. Ze somde op wat in haar ogen de voordelen zijn van de voorlopige brexitdeal. Zo krijgen de Britten volgens de premier de controle terug over hun grenzen, geld en wetgeving.

Niet alleen 'brexiteers' leggen May het vuur aan de schenen. Tegenstanders van het Britse vertrek uit de EU willen een tweede referendum, maar de premier liet nog eens blijken daar niets voor te voelen. Ze stelde dat al is gestemd en dat de Britten hun mening toen duidelijk hebben gemaakt.

