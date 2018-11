Gedwongen vertrek Nederlandse EU-diplomaat

donderdag 15 november 2018 , 18:07

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Tanzania heeft begin deze maand de Nederlandse EU-ambassadeur, Roeland van de Geer, gedwongen het land te verlaten. De autoriteiten voerden de druk op het hoofd van de EU-delegatie in Dar es Salaam de afgelopen maanden steeds verder op wat leidde tot zijn gedwongen terugkeer naar Brussel. Naar aanleiding van de ,,zorgelijke politiek ontwikkelingen’’ in Tanzania voert de EU daarom een grondige evaluatie uit van haar relatie met het land.

Dat schrijft EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een verklaring zonder Van de Geer bij naam te noemen. Hij kwam terug na niet-bevestigde berichten dat hij het land was uitgezet. De 65-jarige Amsterdammer staat in diplomatieke kringen bekend als een ,,dynamisch diplomaat'' die geen blad voor de mond neemt.

De EU constateert dat de activiteiten van maatschappelijke organisaties, de media en politieke partijen steeds meer beperkt worden in het land. Mogherini is ook bezorgd over de mensenrechten en de rechtsstaat in Tanzania.

