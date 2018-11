May vecht voor brexit-deal en politieke leven

donderdag 15 november 2018 , 16:39

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May is donderdag geconfronteerd met een uittocht van ministers. Ook proberen eurosceptici binnen haar eigen partij Conservatieve Partij om de premier af te zetten. De politieke crisis wordt veroorzaakt door onvrede over het principeakkoord over de brexit.

May had woensdagavond nog bekendgemaakt dat haar kabinet het conceptakkoord met Brussel steunde. Toen lekte al snel uit dat ook binnen de ministersploeg sprake was van grote verdeeldheid. Minder dan een dag later stapten meerdere bewindslieden op, onder wie ministers Dominic Raab (Brexitzaken) en Esther McVey (Arbeid en Pensioenen).

Binnen de partij van May, die sowieso geen meerderheid heeft in het parlement, bestaat al langer onenigheid over de wenselijke brexitkoers. Er stapten al eerder ministers op, onder wie de voorganger van Raab, David Davis, en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Zij worden genoemd als mogelijke opvolgers van May, als zij wordt gedwongen tot aftreden.

De prominente brexit-hardliner Jacob Rees-Mogg concludeerde na een debat in het lagerhuis dat May al binnen enkele weken opzij kan worden geschoven. Hij zegde per brief het vertrouwen in zijn politiek leider op en zei dat de voorlopige brexit-deal ,,erger is dan verwacht''.

Rees-Mogg vindt dat de premier iemand moet zijn die gelooft in de brexit. Om het leiderschap van May te kunnen aanvechten, moeten nog 47 partijgenoten zijn voorbeeld volgen. Meerdere parlementariërs zouden dat inmiddels al hebben gedaan. Om de premier daadwerkelijk te kunnen afzetten, moeten uiteindelijk minstens 158 van de 315 conservatieve parlementariërs tegen haar stemmen.

May verdedigde het voorlopige brexit-akkoord ondertussen in het parlement. ,,De keus is helder: we kunnen kiezen voor een vertrek zonder akkoord, we kunnen riskeren dat er helemaal geen brexit komt en we kunnen er voor kiezen ons te verenigen en het beste akkoord te steunen dat onderhandeld kan worden'', zei de premier.

Terug naar boven