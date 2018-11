Eerste Kamer vernieuwt website EuropaPoort.nl

donderdag 15 november 2018 . Met dank overgenomen van Eerste Kamer der Staten Generaal (Eerste Kamer) , gepubliceerd op

De Eerste Kamer heeft donderdag 15 november haar vernieuwde website EuropaPoort in gebruik genomen. De inhoud is beter toegankelijk voor de nieuwste mobiele apparaten en de site maakt meer gebruik van beeldmateriaal. De belangrijkste informatie is beter zichtbaar geworden op de homepage. EuropaPoort bevat onder meer dossiers, nieuwsberichten en achtergrondinformatie over de Europese activiteiten van de Eerste Kamer.

De nieuwe website maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van het zogenoemde responsive design, waardoor de website zich beter aanpast aan het formaat beeldscherm van de gebruiker: smartphone of tablet. De teksten zijn beter leesbaar door het gebruik van een ander en groter lettertype en door het toepassen van een consequente afstand tussen de verschillende regels. Verder laadt de nieuwe site sneller en kunnen afbeeldingen scherper worden weergegeven.

Op EuropaPoort is de stand van zaken van aanhangige Europese voorstellen goed te volgen via onder meer dossiers en berichtgeving daarover. Ook de Europese werkwijze van de Eerste Kamer wordt toegelicht.

De vernieuwing van de website kwam tot stand in nauwe samenwerking met PDC Informatie Architectuur en Corps ontwerpers. De website werd in 2010 voor het laatst ingrijpend vernieuwd.

