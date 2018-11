Lagerhuis debatteert over brexit-akkoord

donderdag 15 november 2018 , 12:06

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR) - In het Britse Lagerhuis is het belangrijke debat begonnen over het akkoord dat de Britse regering en de EU hebben gesloten over de brexit. Theresa May begon het debat met een verklaring.

,,De keus is helder: we kunnen kiezen voor een vertrek zonder akkoord, we kunnen riskeren dat er helemaal geen brexit komt en we kunnen er voor kiezen ons te verenigen en het beste akkoord te steunen dat onderhandeld kan worden'', sprak de geplaagde eerste minister.

Door het vertrek van twee ministers en drie onderministers donderdag is May nog zwaarder onder druk komen te staan.

