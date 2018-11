May ziet kabinetsleden weglopen na akkoord

donderdag 15 november 2018 , 12:26

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May is donderdag geconfronteerd met een leegloop in haar kabinet in verband met het akkoord met de EU over de brexit. Vooral het onverwachte vertrek van de minister voor brexitzaken Dominic Raab was een harde klap voor May.

Behalve Raab kondigden ook minister Esther McVey (Arbeid en Pensioenen) en de onderministers Suella Braverman (brexitzaken), Shailesh Vara (Noord-Ierse zaken) en Anne-Marie Trevelyan (Onderwijs) hun vertrek aan.

Britse media speculeren ondertussen op een opstand binnen de Conservatieve partij van May.

May kreeg woensdagavond na urenlang beraad haar kabinet achter zich wat betreft het akkoord met de EU over de brexit. Maar meteen waren er al berichten dat zeker tien leden van het kabinet het er niet mee eens waren.

Jim Wells, een parlementslid van de Noord-Ierse partij DUP, de gedoogpartner van de conservatieven in het Britse parlement, zegt dat de brexitdeal ,,dood" is. ,,Wat absoluut duidelijk is is dat de deal dood is en Theresa May de kerst niet gaat halen als minister-president van het Verenigd Koninkrijk."

