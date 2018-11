Britse minister voor brexitzaken treedt af

donderdag 15 november 2018 , 10:20

Bron: wikipedia/Chris McAndrew

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse minister voor de brexitzaken Dominic Raab is afgetreden. Hij kan zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het akkoord over de brexit met de EU, zo liet hij donderdag weten. Volgens Raab zijn de afspraken ,,een gevaar voor de integriteit van Groot-Brittannië.''

,,Ik kan niet naar eer en geweten de ontwerp-brexitovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk met de EU steunen," vertelde Raab tegen de BBC.

Raab leidde namens zijn land de afgelopen maanden onderhandelingen over een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie met EU-onderhandelaar Michel Barnier. In juli van dit jaar werd hij na het vertrek van David Davis benoemd in de functie minister Verantwoordelijk voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Waarom hij precies is opgestapt na een deal die hij zelf met de EU heeft bereikt, is nog onduidelijk. Eerder donderdag stapte Shailesh Vara, onderminister van Noord-Ierse zaken, al op.

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven