Minister Sigrid Kaag: deal rustgevend voor handel

donderdag 15 november 2018 , 8:41

DEN HAAG (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) bestempelt de jongste ontwikkelingen rond de brexit als rustgevend. ,,Het is heel belangrijk dat er een deal is'', aldus Kaag in het tv-programma Pauw. Zij reageerde op het akkoord in het Britse kabinet over het concept-verdrag voor het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Ze sprak over een ,,geruststellend element'' voor de handel. Ze wees op het grote belang van het Verenigd Koninkrijk als markt ,,voor veel Nederlandse bedrijven, groot en klein''. Ze benadrukte dat het Nederlandse bedrijfsleven zich dan ook moet blijven voorbereiden op de brexit.

