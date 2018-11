May: kabinet steunt brexit-deal

woensdag 14 november 2018 , 22:41

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May zegt de steun van haar kabinet te hebben voor het principeakkoord over de brexit. Ze deed die mededeling na urenlang overleg met haar ministerraad achter gesloten deuren. Daar is volgens de premier een ,,gepassioneerde'' discussie gevoerd over de deal.

,,Het gezamenlijke besluit van het kabinet is dat de regering het conceptakkoord moet goedkeuren'', zei May. Zij ligt binnen haar Conservatieve partij onder vuur vanwege de brexit-deal tussen haar land en de EU. Er was voorafgaande aan de bijeenkomst gespeculeerd over de vraag of bewindslieden zouden opstappen.

De premier voorspelde dat ,,moeilijke dagen'' zullen volgen, maar zei ook te geloven dat een beter onderhandelingsresultaat in haar ogen niet haalbaar was geweest. Ze stelde dat de Britten weer de controle krijgen over hun eigen grenzen en wetgeving.

May stelde dat zij donderdag het parlement weer te woord staat. Het is nog onduidelijk of ze daar kan rekenen op voldoende steun voor het akkoord. Er klonk ook binnen haar eigen partij al luide kritiek voordat de bijzonderheden over de deal bekend waren. De conservatieven van May hebben bovendien geen parlementaire meerderheid.

De conservatieve parlementariër Jacob Rees-Mogg schreef dinsdagavond op Twitter niet voor de deal te kunnen stemmen, omdat May niet levert wat ze beloofde. Hij riep andere partijgenoten van de premier op zijn voorbeeld te volgen. Britse media berichten bovendien dat ontevreden 'brexiteers' binnen de partij een interne opstand tegen het leiderschap van May overwegen.

Hoewel het kabinet een gezamenlijke positie innam, was ook daar naar verluidt wel degelijk sprake van grote verdeeldheid. Britse politiek verslaggevers durven niet uit te sluiten dat later alsnog bewindslieden opstappen, al zei een hoge regeringsbron tegen persbureau Reuters dat niemand daarmee dreigde tijdens de vergadering.

