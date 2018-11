Blok: voorlopig akkoord brexit goede stap

woensdag 14 november 2018 , 21:29

BREXIT

DEN HAAG (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vindt het een goede stap dat de onderhandelaars een principeakkoord hebben bereikt over de brexit. ,,Veel dank aan de EU-onderhandelaar Barnier en zijn team voor het harde werk", aldus Blok.

Hij geeft aan dat Nederland en de 27 andere lidstaten de conceptteksten, inclusief de politieke verklaring, nauwkeurig gaan bestuderen. ,,Het verwerken van afspraken over een douane-unie als ‘backstop’ in het terugtrekkingsakkoord vergt nauwkeurige bestudering. Nederland zal de teksten, zowel terugtrekking als politieke verklaring, toetsen aan de brede Nederlandse belangen. Daarbij zal extra aandacht uitgaan naar de afspraken over gelijk speelveld en visserij."

De Europese Raad zal bijeen worden geroepen zodra de vertegenwoordigers van de lidstaten de teksten hebben bestudeerd.

