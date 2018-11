Brexitakkoord openbaar na steun Brits kabinet

woensdag 14 november 2018 , 21:27

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over de voorwaarden van het vertrek van de Britten uit de EU. De Europese Commissie heeft de tekst van de 585 pagina's tellende principeovereenkomst vrijgegeven, direct nadat premier Theresa May in Londen bekendmaakte dat haar kabinet het voorlopige akkoord en een verklaring over de toekomstige relatie steunt.

De Britten stappen op 30 maart 2019 uit de unie, gevolgd door een overgangsperiode tot 31 december 2020, bevestigde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier op een persconferentie in Brussel. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft EU-president Donald Tusk op de hoogte gesteld van de principeovereenkomst die op een speciale top in Brussel door de 27 EU-landen en de Britse premier Theresa May zal worden afgetimmerd.

De lidstaten, het Europees Parlement en het Britse parlement moeten het brexitakkoord goedkeuren.

