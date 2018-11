'EU minder toegankelijk voor Britse banken'

woensdag 14 november 2018 , 21:19

BREXIT

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Britse banken krijgen naar verluidt minder makkelijk toegang tot de Europese Unie. Dat staat volgens ingewijden in de ontwerp-brexitdeal die woensdag door het Britse kabinet werd goedgekeurd. Alom werd al wel rekening gehouden met hogere drempels.

In de voorwaarden van de overeenkomst zou zijn opgenomen dat autoriteiten in Brussel de bevoegdheid krijgen om de toegang van Britse financiële instellingen tot de Europese markt te blokkeren. Dit gebeurt op het moment dat sprake is van een ongelijk speelveld.

Volgens kenners kan een dergelijke regeling een behoorlijke impact hebben op de Britse financiële instellingen.

Het is overigens nog niet duidelijk of May uiteindelijk kan rekenen op voldoende parlementaire steun voor het akkoord. Britse media berichten dat ontevreden 'brexiteers' binnen de partij een interne opstand tegen haar leiderschap overwegen.

Terug naar boven