woensdag 14 november 2018 , 20:28

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May zegt de steun van haar kabinet te hebben voor het principeakkoord over de brexit. Ze deed die mededeling na urenlang overleg met haar ministerraad achter gesloten deuren.

May ligt binnen haar eigen Conservatieve partij onder vuur vanwege de brexit-deal tussen haar land en de EU. Er was voorafgaande aan de bijeenkomst gespeculeerd over de vraag of bewindslieden zouden opstappen.

